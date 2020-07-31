KahramanmaraÅŸ Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, arife gÃ¼nÃ¼ Ã§eÅŸitli suÃ§lardan arananlarÄ± yakalamak iÃ§inÂ Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adresleri ve saklanabilecekleri yerleriÂ tespit eden polis,Âoperasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda; hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§undan 15 yÄ±l hapis cezasÄ± ile aranan 1 kiÅŸi, Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§undan 12 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± ile aranan 1 kiÅŸi, kasten yaralama suÃ§undan 8 yÄ±l hapis cezasÄ± ile aranan 1 kiÅŸi, kasten Ã¶ldÃ¼rme suÃ§undan 7 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± ile aranan 1 kiÅŸi, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, yaralama, uyuÅŸturucu, sahtecilik gibi suÃ§lardan 1 ile 6 yÄ±l arasÄ± hapis cezasÄ± ile aranan 10 kiÅŸi, farklÄ± suÃ§lardan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile aranan 16 kiÅŸi ile haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 17 kiÅŸi olmak Ã¼zere toplam 43 kiÅŸi yakalandÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin arÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden 26'sÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.