Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'dan gri pasaportla yurt dışına gidenlerin dönmediği iddialarına açıklama

Yılmaz, yazılı açıklamasında, 15-21 Temmuz 2019 tarihinde, Polonya'da düzenlenen "Folk Festivali" organizasyonuna Türkiye'yi temsilen katılan Yerköy Belediyesi Anadolu Folklor Vakfının dansçı ve müzisyenlerinin yurt dışına çıkmaları için gerekli izinlerin, Yozgat Valiliği'nden alındığını belirtti.

Polonya'daki organizasyona katılan folklor ekibinin yarışmada festival birincisi olarak Türkiye'ye eksiksiz döndüğünü aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Polonya'da düzenlenen bu festival için ilçemiz ve Yerköy Belediye Başkanlığımız adına ne şahsım ne de kurumumuzla ilgili hiçbir kişi söz konusu grupla birlikte yurt dışına çıkmamış ve bu vakıftan Yerköy Belediyesinin hiçbir maddi talebi ve kazancı olmamıştır. Söz konusu folklor ekibimiz, ülkemize döndükten sonra Kırşehir Valiliği ve Belediyesinin birlikte düzenlemiş oldukları Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir Cacabey Meydanı'nda bir gösteri düzenlemişlerdir."

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