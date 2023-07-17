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Yerinde dönüşüm başladı... İlk günde binlerce başvuru yapıldı

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#Mehmet Özhaseki#Yerinde Dönüşüm#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 23:06

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" projesi başladı. Depremden etkilenen 11 ilde kendi inşaatını yapmak isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sağlayacak proje kapsamında 5 ilin 22 noktasında açılan Yapım ve Dönüşüm ofislerine, ilk günde binlerce depremzede müracaat etti. Bakan Mehmet Özhaseki, “e-Devlet’ten son bir saatte bin 200 başvuru yapmış vatandaşlarımız. Allah razı olsun, bizlere güvenmişler” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında kurulan ‘Yerinde Dönüşüm’ ofisi açılışı ile 464 kentsel dönüşüm konutunun temel atma törenine katıldı. Hatay’da düzenlenen törende konuşan Özhaseki, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için yapılan çalışmaları anlattı. Bakan Özhaseki, “850 bin civarında bağımsız birim yapılacak. Söylemesi çok kolay 850 bin bağımsız birim. Neredeyse 6 tane yeni şehir yapılacak demektir. Bunlar kolay iş değil” dedi.

BİRÇOK EVİ BİR SENE İÇİNDE BİTİRECEĞİZ

180 bin civarında inşaatın ihalesinin yapıldığını ve başlatılan inşaatların da hızla yükseldiğini belirten Özhaseki, “En kısa süre içerisinde bizler elbette ki bu hasarları kaldıracağız, yaraları saracağız, Allah izin verirse birçok evi de bir sene içerisinde bitireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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“VATANDAŞLAR BİZE GÜVENMİŞ”

Depremde yıkılan 11 ilin hızla ayağı kaldırılması ve afetzedelerin en kısa sürede evlerine kavuşmalarını sağlamak için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine ilk günde yoğun başvuru yapıldığını ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, “e-Devlet’ten son bir saatte bin 200 başvuru yapmış vatandaşlarımız, Allah razı olsun. Bizlere güvenmişler.” dedi. Yerinde Dönüşüm projesinin detayları hakkında bilgiler veren Bakan Mehmet sözlerini şöyle sürdürdü: Konutlarda 100 metrekare brüt için 500 bin lira hibe, 500 bin lira kredi. 100 metrekareden büyükse kredi miktarı 700 bin lira, 150 metrekareden de büyükse 800 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. İş yerleri için de 250 bin lira hibe ve 250 liradan başlamak üzere 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Kredinin ödeme süresi ise, 2 senesi ödemesiz 10 sene sıfır faiz. Neredeyse ayda ortalama 3 bin lira gibi geri ödeme olacak.”

 “SIFIR TOLERANSLA ÇALIŞACAĞIZ”

“4 tane kırmızı çizgimiz var. Fay kırıklarına ve fay hattı üzerine yapı yaptırmayacağız. Buralara mecburen yapı yasağı olacak. Zemin sıvılaşması olan yerler var, Hatay’da çok yok ama bazı yerlerde var. Dere yatakları varsa kesinlikle yapı yasağı olacak. İnşaat yapılırken tolerans olmayacak. Sıfır toleransla çalışacağız. Gerek mühendislik, gerek mimari gerekse yapım aşamasını sıfır toleransla yapmak zorundayız.”

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“İŞLER BİTENE KADAR BURADAN AYRILMAYACAĞIZ”

“Bundan sonra sizler Yapı Dönüşüm ofislerimize gelerek istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Veya e-Devlet üzerinden, ALO 181 hattı üzerinden her türlü sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bir bakan yardımcısı arkadaşımızı özellikle Hatay’da birkaç ilimiz için görevlendirdik. Buralarda kalacak. İnşallah buradaki işler bitip sizler de Allah razı olsun deyinceye kadar buradan da ayrılmayacağız.”

“GÜVENCESİ DEVLET”

“Biz tip sözleşmeler hazırladık. Vatandaşımız müteahhitlerle anlaşacağı zaman o tip sözleşme üzerinden anlaşacaklar. Velev ki müteahhit bir zorluğa düştü, işi yapan arkadaş bir zorluğa düştü, ayrılmak zorunda kaldı. Güvencesi bizim bakanlığımız. Güvencesi devlet. Güvencesi TOKİ. Yarım kalan inşaatı TOKİ yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Baştan sona ruhsat aşamasından mesken aşamasına kadar, yani işin başlayacağı andan bitip içinde vatandaş oturuncaya kadar her türlü denetimi yapacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ve onu da takip edeceğiz. Hatay’ı, Antakya’yı o eski haline uygun bir şekilde inşa edeceğiz. Hak sahiplerine dağıtacağız.”

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Konuşmanın ardından Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında kurulan 22 adet Yerinde Dönüşüm ofisinin açılışı ve 464 kentsel dönüşüm konutunun temel atıldı.

MÜRACATLAR e-DEVLET’TEN

‘Yerinde Dönüşüm’ projesinden faydalanmak isteyen depremzedeler, başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaya başladı. Hibe ve kredi desteği için ilk günde binlerce afetzede müracaatta bulundu.Çağrı Merkezi ALO 181’i arayan vatandaşlara ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle ilgili detaylı bilgi veriliyor. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait iki gezici tır da ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet vermeye başladı.

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YAPIM VE DÖNÜŞÜM OFİSLERİ YOĞUN MESAİDE

Yapım ve Dönüşüm Ofisleri, depremden etkilenen illerden Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep’te 17 Temmuz’dan itibaren 22 noktada hizmet vermeye başladı. İlk günden depremzedelerin akın ettiği ofisler:

Kahramanmaraş’ta; Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin’de,

Malatya’da; Yeşilyurt, Akçadağ, Battalgazi ve Doğanşehir’de,

Adıyaman’da; Merkez, Gölbaşı, Besni ve Kâhta’da,

Hatay’da; Antakya, Defne, İskenderun/Belen, Kırıkhan, Samandağ ve Hassa’da,

Gaziantep’te; İslâhiye ve Nurdağı’nda hizmet vermeye başladı.

OFİSLER NASIL ÇALIŞACAK?

Yerinde Dönüşüm projesine başvuruları alacak. Vatandaşın her türlü talep ve önerilerine cevap verecek. Hak sahipliğinin belirlenmesine karar verecek. Salt çoğunluğu gerçekleşen inşa öncesi süreci kontrol edecek. Hazırlanan projelerin uygunluğunu denetleyecek. Vatandaşın talebi doğrultusunda tip projeler hazırlayacak. Vatandaşın mağdur olmasını önleyecek tip sözleşmeler hazırlayacak. Hakediş süreçlerine göre ödemelerin yapılma takvimini takip edecek. Ruhsattan iskân sürecine kadar bütün imar ve inşa faaliyetini adım adım denetleyecek.

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#Mehmet Özhaseki#Yerinde Dönüşüm#Hatay