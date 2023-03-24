Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yerin altında sahur ve iftar

Güncelleme Tarihi:

#Maden İşçileri#İftar#Sahur
Yerin altında sahur ve iftar
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:00

Maden işçileri yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle sahurlarını ve iftarlarını yaptı. Madenciler yemeğin ardından çalışmaya devam etti.

Haberin Devamı

Zonguldak’ta temel geçim kaynaklarından biri olan taşkömürünün çıkarılması için çalışmalar 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız sürüyor. Özel bir kömür ocağında gece vardiyasında çalışan madenciler, diğer ocaklarda olduğu gibi ramazan ayının ilk sahurunu ve iftarını yerin metrelerce altında yaptı. Tahkimat yapımında kullandıkları ağaçların üzerine yaptıkları masada evlerinden getirdikleri yiyeceklerle sofra kuran madenciler, mesailerine ara vererek dua edip yemek yedi. Madenciler yemeğin ardından çalışmaya devam etti.

‘DIŞARIDAN HABERİMİZ YOK’

Madende 8 yıldır çalışan Korhan Karakütük, “Geçen sene de aynı böyle vardiyamıza denk gelmişti. Ailemizle olmasa da arkadaşlarımızla yeraltında böyle yemek yemenin ayrı bir zevki var. Evden çıkıp yeraltına geldiğimizde ailemizi tekrar görecek miyiz, görmeyecek miyiz o kuşku aklımızda kalıyor. Ocağa girdiğimizde üstümüzü değişip baretimizi giydiğimizde dışarıda ne oluyor bitiyor hiç haberimiz yok” dedi.
Türkiye’nin en doğusunda yer alan Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Akşam ezanı saat 18.22’de okunurken, Şemdinli ülkede en erken iftar yapılan yer oldu.

Haberin Devamı

MOTORLU DAVULCULAR

Yerin altında sahur ve iftar


Ramazan ayının sembollerinden olan davulcular, bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı. İstanbul’da 3 bin 500 davulcu, sokakları gezerek davullar eşliğinde maniler söyledi. Afyonkarahisar Sandıklı’da ise önceki gün sahur vakti kahvede toplanan 16 davulcu, oruç tutacakları uyandırmak için cadde ve sokaklara dağıldı. 2 davulcu ilçenin uzak mahallerine ulaşmak için motosiklet kullandı. Motosikletli 2 davulcu, sahurda 15 kilometre yol kat etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maden İşçileri#İftar#Sahur

BAKMADAN GEÇME!

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven
Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov