Yerin altında sahur ve iftar

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Zonguldak’ta temel geçim kaynaklarından biri olan taşkömürünün çıkarılması için çalışmalar 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız sürüyor. Özel bir kömür ocağında gece vardiyasında çalışan madenciler, diğer ocaklarda olduğu gibi ramazan ayının ilk sahurunu ve iftarını yerin metrelerce altında yaptı. Tahkimat yapımında kullandıkları ağaçların üzerine yaptıkları masada evlerinden getirdikleri yiyeceklerle sofra kuran madenciler, mesailerine ara vererek dua edip yemek yedi. Madenciler yemeğin ardından çalışmaya devam etti.



‘DIŞARIDAN HABERİMİZ YOK’



Madende 8 yıldır çalışan Korhan Karakütük, “Geçen sene de aynı böyle vardiyamıza denk gelmişti. Ailemizle olmasa da arkadaşlarımızla yeraltında böyle yemek yemenin ayrı bir zevki var. Evden çıkıp yeraltına geldiğimizde ailemizi tekrar görecek miyiz, görmeyecek miyiz o kuşku aklımızda kalıyor. Ocağa girdiğimizde üstümüzü değişip baretimizi giydiğimizde dışarıda ne oluyor bitiyor hiç haberimiz yok” dedi.

Türkiye’nin en doğusunda yer alan Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Akşam ezanı saat 18.22’de okunurken, Şemdinli ülkede en erken iftar yapılan yer oldu.

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MOTORLU DAVULCULAR







Ramazan ayının sembollerinden olan davulcular, bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı. İstanbul’da 3 bin 500 davulcu, sokakları gezerek davullar eşliğinde maniler söyledi. Afyonkarahisar Sandıklı’da ise önceki gün sahur vakti kahvede toplanan 16 davulcu, oruç tutacakları uyandırmak için cadde ve sokaklara dağıldı. 2 davulcu ilçenin uzak mahallerine ulaşmak için motosiklet kullandı. Motosikletli 2 davulcu, sahurda 15 kilometre yol kat etti.