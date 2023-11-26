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Yerelde CHP-İYİ Parti ittifakı olacak mı? İmamoğlu, Akşener ile ne görüştü?

Güncelleme Tarihi:

#CHP#İYİ Parti#Meral Akşener
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 12:21

Yerel seçimler için geri sayım başladı. "İYİ Parti ve CHP yerel seçimlerde iş birliği yapar mı?" Sorusu gündemde... Mansur Yavaş'ın Akşener'i ziyaretinden sonra İmamoğlu da Akşener ile telefonla görüştü. İki parti arasındaki son gelişmeleri ve kulis bilgilerini CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür canlı yayında paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Millet İttifakı'nın mağlubiyeti ile sonuçlanmasının ardından CHP ile İYİ Parti arasında ipler kopmuş, her iki parti cephesinden de sert açıklamalar gelmişti. İYİ Parti yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını açıklayarak CHP ile yapılacak ittifaka kapıyı kapatmıştı.

CHP'deki genel başkan değişiminin ardından "yeniden ittifak olur mu?" sorusu gündeme geldi. Peki iki parti ittifaka ne kadar yakın, kim hangi adımı atıyor? CHP - İYİ Parti arasındaki gelişmeleri ve siyasetteki son kulis bilgilerini CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür paylaştı. Görür, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Son günlerde CHP bu konuda temaslarını hızlandırdı ancak İYİ Parti'nin kararında herhangi bir değişiklik olmadığını söylemek mümkün. Akşener, 2023 seçimlerinin ardından 2024 seçimlerine müstakil olarak gireceklerini söyleyip sonrasında birçok il ve ilçe başkan adaylarını açıkladı.

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Yerelde CHP-İYİ Parti ittifakı olacak mı İmamoğlu, Akşener ile ne görüştü

"Acaba Meral Akşener'in fikri değişir mi?" sorusu gündemdeydi. CHP bu konudaki temaslarını hızlandırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamalarda 'elinden geleni yapacağını' belirtiyor. Aynı zamanda Özgür Özel- Meral Akşener görüşmesi olur mu diye beklenirken önemli temaslar gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Ancak bunun nezaket ziyareti olduğu belirtiliyor. Yavaş'ın, Akşener'e Özgür Özel'in selamını ilettiği belirtiliyor. Mansur Yavaş da görüşmenin ardından bu şekilde açıklamada bulunmuştu.

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AKŞENER İLE İMAMOĞLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Mansur Yavaş'ın Akşener'e "İttifak konusundaki mesajınızı aldık, iş birliğine hazırız" dediği iddia ediliyor. Ve o görüşmenin ardından da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'i telefonla aradı. O telefon görüşmesinin detaylarını da İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayarak verdi İmamoğlu.

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Yerelde CHP-İYİ Parti ittifakı olacak mı İmamoğlu, Akşener ile ne görüştü
İBB Başkanı İmamoğlu, görüşmeye dair yaptığı açıklamada "Millet ittifakının belediye başkan adayı olarak bu günlerde yola çıkmış ve seçimi kazanmıştık. Bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız." dedi. İmamoğlu gündeme ilişkin "iletişime açık olduklarını kendileri de beyan etti. Bizler her zaman açık olduğumuzu beyan ettik" dedi. İmamoğlu, o görüşme için 'dertleşme' ifadesini kullanırken yüz yüze görüşme için de "Şu anda öyle bir planlama yapmadık ama hiçbir engelimiz yok" yanıtını verdi.

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Yerelde CHP-İYİ Parti ittifakı olacak mı İmamoğlu, Akşener ile ne görüştü

Gözler "İYİ Parti'de fikir değişir mi?" sorusuna çevrildi. CHP kanadı temaslarını hızlandırırken Özgür Özel'in de Akşener ile görüşme yapması bekleniyor. Özgür Özel, liderlerden randevu alacağını belirtmişti.

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#CHP#İYİ Parti#Meral Akşener

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