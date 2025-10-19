Yerel yönetimlere ‘sıfır atık’ çağrısı

Haberin Devamı

Türkiye’nin sıfır atık yolculuğunda 8 yılı geride bıraktığını dile getiren Emine Erdoğan, “Sıfır Atık Mavi” ve “Su Verimliliği” kampanyası gibi yeni açılımlarla çevre seferberliğini büyüttüklerini, 2022 yılı BM Genel Kurulu’nda 105 ülkenin eş sunuculuğunda kabul edilen “Sıfır Atık Kararı”nın öncüsü olmaktan tarifsiz kıvanç duyduklarını söyledi. Emine Erdoğan, “Bugün, dünya genelinde her yıl 2 milyar tondan fazla belediye atığı üretilirken, 25 yıl içinde atık hacminin 3.8 milyar tona ulaşacağı tahmin ediliyor. O nedenle yerel yönetimlerin sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımları her geçen gün hayati bir önem kazanıyor. Bu noktada, ülkelerinizde hayata geçirdiğiniz sıfır atık uygulamalarının adil ve sürdürülebilir bir dünyanın inşasında belirleyici olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

