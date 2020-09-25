MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYerel televizyon sahibi İbrahim Toru COVİD-19'dan hayatını kaybetti! 14 gün önce...
GeriGündem Yerel televizyon sahibi İbrahim Toru COVİD-19'dan hayatını kaybetti! 14 gün önce...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan KIRMIZITAŞ - DHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Yerel televizyon sahibi İbrahim Toru COVİD-19'dan hayatını kaybetti! 14 gün önce...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yerel televizyon sahibi İbrahim Toru COVİD-19'dan hayatını kaybetti! 14 gün önce...
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa merkezli olarak uydudan yayın yapan Kanal Urfa TV'nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Toru (44), koronavirüs tedavisi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybetti. Öte yandan, İbrahim Toru'nun 14 gün önce Twitter hesabından, "Covid 19 testimiz maalesef pozitif çıktı. Tedavimizi hastanede geçireceğiz Tüm dostlardan dua beklerim." mesajını paylaştığı görüldü.

Şanlıurfa'da çeşitli sektörlerde iş yaşamını sürdüren, aynı zamanda Kanal Urfa isimli televizyon kanalının da yönetim kurulu başkanı olan İbrahim Toru, 11 Eylül'de rahatsızlanınca Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Toru, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Şanlıurfa'nın sevilen simalarından olan iş insanı Toru, gece geç saatlerde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Gaziantep'te işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İbrahim Toru'nun cenazesi, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

Yerel televizyon sahibi İbrahim Toru COVİD-19dan hayatını kaybetti 14 gün önce...

14 GÜN ÖNCE BU FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ...

Öte yandan İbrahim Toru 11 Eylül'de Twitter hesabından "Covid 19 testimiz maalesef pozitif çıktı. Tedavimizi hastanede geçireceğiz Tüm dostlardan dua beklerim." mesajını paylaştığı görüldü.

Yerel televizyon sahibi İbrahim Toru COVİD-19dan hayatını kaybetti 14 gün önce...

İbrahim Toru, 1 hafta önce de Instagram hesabından "Hastanede covid 19 tedavimiz 9. Günde devam ediyor ateşim 41:8 den bazen normal seviye bazı aralıklarla 39:20 kadar çıkıyor virüs cigere inmiş intihap ve zatüre çevirdi bi kaç gün daha hastanede yatacağız dualarınızla inşallah daha iyi olacağım..." paylaşımında bulunmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle