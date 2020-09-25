Yerel televizyon sahibi İbrahim Toru COVİD-19'dan hayatını kaybetti! 14 gün önce...

Şanlıurfa'da çeşitli sektörlerde iş yaşamını sürdüren, aynı zamanda Kanal Urfa isimli televizyon kanalının da yönetim kurulu başkanı olan İbrahim Toru, 11 Eylül'de rahatsızlanınca Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Toru, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Şanlıurfa'nın sevilen simalarından olan iş insanı Toru, gece geç saatlerde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Gaziantep'te işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İbrahim Toru'nun cenazesi, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.

14 GÜN ÖNCE BU FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ...

Öte yandan İbrahim Toru 11 Eylül'de Twitter hesabından "Covid 19 testimiz maalesef pozitif çıktı. Tedavimizi hastanede geçireceğiz Tüm dostlardan dua beklerim." mesajını paylaştığı görüldü.

İbrahim Toru, 1 hafta önce de Instagram hesabından "Hastanede covid 19 tedavimiz 9. Günde devam ediyor ateşim 41:8 den bazen normal seviye bazı aralıklarla 39:20 kadar çıkıyor virüs cigere inmiş intihap ve zatüre çevirdi bi kaç gün daha hastanede yatacağız dualarınızla inşallah daha iyi olacağım..." paylaşımında bulunmuştu.