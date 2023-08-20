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Yerel seçimlerde daha çok kadın

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Yerel Seçim
Yerel seçimlerde daha çok kadın
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde daha çok kadın görmek istediklerini söyleyen kadınlara, “Yerel seçimlerde kadının ağırlığını hissedeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu, kadınlara örgütlenip daha çok aday çıkarmaları çağrısında da bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) yöneticileriyle bir araya geldi. KADER Başkanı Nuray Karaoğlu, Cumhuriyet tarihi boyunca Kırklareli, Karabük, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Burdur’da hiç kadın vekil çıkmadığını belirterek, “Bu illere ilişkin farkındalık çalışması yürüttük. Son seçimlerde CHP’den Giresun’da ve Osmaniye’de kadın milletvekili seçildi. Nevşehir’de de MHP’den bir kadın milletvekili seçildi. Bir zinciri kırdık. Kaldı 17 il” dedi. CHP’nin öncü rol oynamaya devam etmesini de isteyen Karaoğlu yerel seçimlerde daha çok kadın muhtar, belediye başkanı, il genel ve belediye meclis üyesi görmek istediklerini söyledi ve “eşitlik istiyoruz” dedi.

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KADINLARI ÖRGÜTLEYİN

Kılıçdaroğlu da, parti içerisindeki kadın yönetici sayısını artırdığını belirterek, “Ben kadınların her zaman yanındayım. Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Seçilebilir yerlerden aday gösterilmeleri gerekiyor ki, seçildikleri zaman neleri başarabildiklerini göstersinler. Kadın belediye başkanlarımız güzel işlere imza atıyor. Hem başkanlık hem de yönetimlerde yer almaları için kadınları örgütleyin” diye konuştu.

Nazlıaka da, “öncelikli hedeflerinin eşit bir Türkiye” olduğunu vurgulayarak yerel seçimlere yönelik hazırlık yaptıklarını söyledi. Nazlıaka, “Özellikle kadınların ve çocukların daha rahat nefes alabilmesi için CHP belediyelerimizin sayısını ikiye katlamak istiyoruz” dedi.

KADIN KOTASI ARTIYOR

-CHP, kurultayda delegelerin oyuyla hayata geçirmek için hazırlıkları yürütülen tüzük değişikliğiyle kadın kotasını arttırmaya hazırlanıyor. CHP kaynaklarına göre, mevcut tüzükteki yüzde 33’lük kadın kotası yeni tüzükte yüzde 50’ye yükseltilecek.

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Yerel Seçim

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