Yerel seçim süreci resmen başladı... YSK Başkanı Yener, seçime katılacak partileri açıkladı

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YSK, 1 Ocak itibarıyla işlemeye başlayan 90 günlük seçim takvimi kapsamında, yerel seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partileri belirlemek için toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener başkanlığında yaklaşık 1 saat süren toplantıda, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında siyasi partilerin seçime girebilmesi için seçimlerden en az 6 ay önce illerin yarısında teşkilat kurmaları, büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruplarının olması gibi şartlara bakıldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yener, seçimlere katılacak siyasi partilerin tespit edildiğini belirterek, "Siyasi partilerimiz, alfabetik sıralamaya göre; Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Zafer Partisi olarak 36 siyasi partimiz 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimlerine katılmaya hak kazandı. Kurumuzun bugünkü toplantısında tespit edilmiştir" diye konuştu.