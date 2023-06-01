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Yerel seçim startı: İstanbul ve Ankara’ya özel çalışma

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim#Büyükşehir
Yerel seçim startı: İstanbul ve Ankara’ya özel çalışma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti MYK toplantısında, seçim sonuçları değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin oy oranının düştüğü illerle ilgili, “Oylarımız neden 35.5’e düştü, bunun analizini yapın. Neden kaynaklandığını, sebeplerini araştıralım. Sebep neyse neşter vuralım” dedi.

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Toplantıda, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarının il il analiz edildiği bir sunum yaptı. Sunumda hangi illerde AK Parti’nin oy oranının ne kadar düştüğü, büyükşehirlerdeki durum ve oy oranının arttığı 2 ille ilgili rakamsal veriler de yer aldı. Anketlerde AK Parti’nin oy oranının yüzde 39-40 bandında olduğu ancak yüzde 35.5 oy alınması nedeniyle özellikle bu konuda bir çalışma yapılması gerektiği değerlendirildi. Bazı parti kurmayları, AK Parti’nin oy oranının düşmesinin nedeni olarak vatandaşın ittifak içerisinde diğer partilere oy vermesini gerekçe gösterdi.

SEÇİME HAZIRLIK

Erdoğan’ın ayrıca, kurmaylara yerel seçim çalışmalarına başlaması konusunda talimat vererek, “Sonuçların analizini yapıp yerel seçimlere hazırlık yapmak lazım” dedi. Erdoğan’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyükşehirlerde önde olmasının nedenlerinin de araştırılmasını istediği öğrenildi.

Ekonomi ve deprem bölgesiyle ilgili konunun da değerlendirildiği toplantıda Erdoğan’ın, “Deprem bölgesinde, büyükşehirlerde ve deprem bölgelerindeki kiralarla ilgili vatandaşlarımızın özellikle seçim sathı maalinde bize belirttikleri problemleri gidermek için yoğun bir çalışma yapalım, üzerinde duralım. Vatandaşın sorunlarını biz çözeceğiz” dediği belirtildi.

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Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK’da, bakanların kabinede görev alıp almamasıyla ilgili fikirleri de aldı. Bazı üyeler, “sembolik” isimlerin devam etmesi gerektiğini ifade ederken, diğer üyeler ise, istifa ettirilerek yeniden bakan olanların daha başarılı, diğerlerinin daha başarısız olduğu gibi bir algı oluşabileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadığı, MYK üyelerinin tespitlerini dinlediği öğrenildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Seçim#Büyükşehir

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