‘Yerel seçim önemli dönemeç’

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, emeklilerin aylıklarını yüzde 25’in üstünde artırmak için verdikleri önergeyi MHP’nin görmezden geldiğini belirterek, “Bunların alayı samimiyetsiz çıktı. Şimdi emeklilerin sadece bir kısmına verilen zam da vergilerle, değer kaybeden Türk lirasıyla yıl sonuna kadar misliyle geri alınacak” dedi. Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

EĞİTİMİN SORUNU BU MU

“Hükümet 8 ay sonra yapılacak seçimlere kadar sebep olduğu ekonomik soykırım konuşulmasın diye elinden geleni yapıyor. Yaklaşan yerel seçimlere giderken milleti bölünmüş şekilde tutmak istiyor. Roller de troller de belli. Feshane’de sergiler basılıyor. Trollerin hedef gösterdiği sanatçıların konserleri iptal ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturtulan zat, karma eğitimi tartışmaya açmaya çalışıyor. Bu hükümet ideolojik vesayetle eğitim sistemini mahvetmeyi sürdürüyor. Kız çocuklarını eğitimin dışında tutmanın peşindeler. Bu çağda eğitimin sorunu bu mu?

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KENDİMİZE GÜVENECEĞİZ

Hükümetin planı yaşam biçimi farklılıkları üzerinden milleti ayrıştırarak, bölerek, ekonomik soykırımı unutturmak, aradan sıyrılmak. Bunun için de yerel seçimlere kadar elinden geleni yapacak. Türkiye’de 8 ay sonra yapılacak seçimler çok önemli bir dönemeç. Artık bu ülkenin aydınlık yarınlarına inananlar, dayanışma içinde yaklaşan seçimlere hazırlanmalıyız. Kendimize güveneceğiz, birbirimizi suçlamayacağız, birlikte doğruları bulacağız.

İMAMOĞLU’NA KUMPAS DAVASI

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan hakaret davası) Bu açılan bir kumpas davasıdır. O toplantının videoları var. O toplantılardaki videolara bakıldığında Belediye Başkanımızın ortalığı sakinleştirmeye çalıştığı, sözlerinde de eleştiri dışında hiçbir hakaret olmadığı çok açık net bir şekilde görülüyor.”

EMEKLİ MAAŞI ÖNERGEMİZİ REDDETTİLER

- Öztrak hükümeti emekli maaşları üzerinden eleştirirken şöyle dedi: “Milletin sırtına 1 trilyon liradan fazla vergiyi eli titremeden yükleyen bu hükümet milyonlarca emekliye sıfır maaş artışı verdi. Oysa seçim öncesinde hükümet, emekli aylıklarında adaletsizliği gidermek için kademeli artış sözü vermişti. Bahçeli de memura verilen seyyanen zammın kök aylığa yansıyacak şekilde emekliye de uygulanmasını istemişti. Ama bunların alayı samimiyetsiz çıktı.

Dün (önceki) akşam emeklileri enflasyona ezdirmemek için önergemizi de verdik. Ama hükümetin büyük ortağı reddetti. Bu konuda sızlanıp duran küçüğü de görmezden geldi. Dolaylı olarak reddetti. Emeklilerimiz de Erdoğan’ın ekonomik soykırımının kurbanı olacak.