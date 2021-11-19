Yerel mahkemenin beraat kararı verdiği sanığa istinaftan müebbet

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
İtalyanlar Vedat Muriqiyi duyurdu F.Bahçe derken dev çalım...İtalyanlar Vedat Muriqi'yi duyurdu! F.Bahçe derken dev çalım...#Vedat Muriqi
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
Son dakika: Küçük Müslümeden acı haber geldiSon dakika: Küçük Müslüme'den acı haber geldi!#Müslüme Yağal
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isimler yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isimler yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Covid-19a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yokCovid-19'a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yok#Koronavirüs
Esenyurtta ilginç anlar Çılgına döndü... Aracı paramparça ettiEsenyurt'ta ilginç anlar! Çılgına döndü... Aracı paramparça etti#Esenyurt
Milli takımda skandal Mesajları ifşa olunca...Milli takımda skandal! Mesajları ifşa olunca...#Tim Paine
Ev sahipleri dikkat 10 bin 250 binaya yerleştirildi...Ev sahipleri dikkat! 10 bin 250 binaya yerleştirildi...#Dijital Kimlik
Emziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı Bana olsa kalp krizi geçirirdimEmziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı! 'Bana olsa kalp krizi geçirirdim'#Pembe Anne Sütü
Küçük kız büyüdü, ünlü oldu: Beni bırakın, anneme bakınKüçük kız büyüdü, ünlü oldu: Beni bırakın, anneme bakın!#Anneler
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür dilediTanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi#Hülya Avşar
Kan donduran görüntü... Cesetlerini astılarKan donduran görüntü... Cesetlerini astılar!#Meksika
Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...Biri Londra'da kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerika'da...#Meghan Markle
HABERLERGündem Haberleri

Yerel mahkemenin beraat kararı verdiği sanığa istinaftan müebbet

#Denizli#Cinayet#Polis
Yerel mahkemenin beraat kararı verdiği sanığa istinaftan müebbet

DENİZLİ'de, müteahhit Mehmet Yamer'in (40) 2018'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili davada azmettirici olduğu öne sürülen Halil Karabağ (65) hakkında verilen beraat kararı, istinaf mahkemesince bozulup, ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

Haberin Devamı

Kentte müteahhitlik yapan Mehmet Yamer, 9 Kasım 2018'de, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'ndeki sahibi olduğu inşaat firmasının önünde silahlı saldırıya uğradı. Yamer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yamer'in yanındaki sekreteri Rezzan Akbulut ise saldırıdan yaralı kurtuldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla Yamer'in Kuşadası'ndaki otelini sattığı Halil Karabağ ve oğlu Kutluğhan Karabağ (30) ile tetikçi olduğu ileri sürülen, Çivril ilçesinden beden eğitimi öğretmeni Gökhan Dülger'i (30) ayrıca cinayete yardım ettikleri iddiasıyla Mert Danacı (23) ile Kemal Atik'i (32) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, haklarında 'tasarlayarak öldürme' suçundan dava açıldı.

Yerel mahkemenin beraat kararı verdiği sanığa istinaftan müebbet


Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6 Nisan'daki karar duruşmasında sanıklardan Kutluğhan Karabağ, Gökhan Dülger, Mert Danacı ve Kemal Atik, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, Halil Karabağ ise beraat etti. Karar sonrası tutuklu Halil Karabağ, cezaevinden tahliye edildi.

SAVCI, İSTİNAF BAŞVURULARININ REDDİNİ İSTEDİ

Haberin Devamı

Dosya, daha sonra istinaf mahkemesine taşındı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde, 10 Kasım'da görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kutluğhan Karabağ, Gökhan Dülger, Mert Danacı ve Kemal Atik, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların avukatları ve öldürülen Mehmet Yamer'in yakınları, salonda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıkların 'öldürme' suçundan mahkumiyetlerine dair kurulan hükümlere yönelik istinaf başvurularının reddedilmesini ve beraat eden Halil Karabağ'ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ömür boyu hapis ile yargılanmasını talep etti. Son sözleri sorulan tutuklu sanıklar ise beraatlerini istedi.

BERAAT EDEN SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI

Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından Denizli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada beraat eden Halil Karabağ'a önce ağırlaştırılmış ömür boyu sonra indirim uygulayıp, ömür boyu hapis cezası verdi. Karabağ hakkında yakalama kararı çıkarılırken, diğer 4 tutuklu sanığın beraat talepleri reddedildi. Heyet, Mert Danacı'ya suçun 'eyleme yardım eden' konumunda kalması nedeniyle 18 yıl, Kemal Atik ve Gökhan Dülger'e de Rezzan Akbulut'u kasten yaraladıkları gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezası verdi. Olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Kutluğhan Karabağ ise yine ömür boyu hapse çarptırıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19