Yerel lezzetler yeniden pişiyor: Nine yemekleri dünya sofrasında

Haberin Devamı

ORDU’nun Kumru ilçesindeki Şehit Sabri Eryeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, geleneksel tariflerle evrensel bir proje hayata geçirdi. Köy fırınlarında pişen mısır ekmeğinden, yaylalardan toplanan galdirik otuna; nenelerin kuşaktan kuşağa aktardığı reçeteler bu okulun mutfağında yeniden hayat buluyor. Ancak burada sadece yemek üretilmiyor. Bu mutfakta üretim disiplini, kültürel aidiyet ve girişimcilik de pişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan ÖğretmenİZ dergisine binlerce proje arasından seçilen “Yaylalar Diyarından Dünya Mutfağına” isimli çalışma, Türkiye’nin en iyi dört eğitim uygulamasından biri olarak gösterildi. Okuldaki bu özel mutfakta öğrenciler, geleneksel mutfağı çok iyi bilen kadınlarla birlikte Melocan Kavurması, Kara Lahana Çorbası, Galdirik Dolması gibi Karadeniz yemeklerinden New York Cheesecake’i, Napolitan Spagetti’si ya da Tokyo tatlılarına uzanan çok kültürlü bir menü hazırlıyor. Menünün öne çıkan yemekleri arasında Kumru Helvası, Pepeçura, Fındıklı Burma, Hamsiköy Sütlacı gibi özgün tatların yanı sıra Fransız Ratatouille, İtalyan Trileçe, Amerikan Pizza gibi dünya mutfağından örnekler de bulunuyor.

Haberin Devamı

TAŞIMALI EĞİTİME 2 BİN KİŞİLİK YEMEK

Atölyede 80 öğrenci öğretmenleriyle birlikte ilçede taşımalı eğitim gören 2 bin öğrenci için her gün yemek hazırlıyor. Projenin mimarlarından okulun Teknik Müdür Yardımcısı Emre Şal şunları söyledi: “Öğrenciler sorumluluk alıyor, harçlıklarını kazanıyor ve yaşam pratiğiyle mesleki becerilerini harmanlıyor. Genç Şefler Ulusal Yarışmaları, Liseler Arası Aşçılık Turnuvaları, Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması, Uluslararası Gastronomi Akademileri için çok çalışıyorlar. Yerel yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, şimdi projeyi uluslararası iş birliklerine taşımaya hazırlanıyor.”

Haberin Devamı

YAYLALAR DİYARINDAN DÜNYA MUTFAĞINA

Köy fırınlarında pişen mısır ekmeğinden, yaylalardan toplanan galdirik otuna; nenelerin kuşaktan kuşağa aktardığı tarifler bu okulun mutfağında yeniden hayat buluyor. Öne çıkan arasında Kumru Helvası, Pepeçura, Fındıklı Burma, ve Hamsiköy Sütlacı gibi lezzetler var.