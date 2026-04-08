Yerebatan Sarnıcı’nda ‘mülkiyet’ krizi

#Yerebatan Sarnıcı#Mülkiyet Tartışması#Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 07:00

İSTANBUL’un en önemli kültür miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında krize yol açtı.

İBB’nin mülkiyetinde olan Yerebatan Sarnıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Yerebatan Sarnıcı İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı (İBB Miras) ile gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve deprem güçlendirme çalışmalarının ardından Temmuz 2022’de yeniden ziyarete açılmıştı. Açılışından bu yana geçen yaklaşık bin günde 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Yerebatan Sarnıcı, şimdi iki kurum arasında mülkiyet tartışmasıyla gündemde.

Gözden KaçmasınCarter’ı bitiren hata Trump’ı kurtarır mıCarter’ı bitiren hata Trump’ı kurtarır mıHaberi görüntüle

VAKIFLAR’A TESCİL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyetinin 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun ilgili hükümleri gerekçe gösterilerek 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıflar adına tescil edildiği görüldüğü belirtildi. Tapu kayıtlarına göre devir işlemi Ayasofya-i Kebir, Kalıçeci Hasan Ağa, Hacı Beşir Ağa, Teşrifati Mehmet Akif Bey, Dülbentçizade Mustafa Efendi, Haremeyn, Fatih Sultan Mehmet Han (Ayasofya) ve Kanuni Sultan Süleyman Han (Kırkçeşme) vakıfları adına gerçekleştirildi.

İBB YARGIYA TAŞIYACAK

Yapılan açıklamada, İBB’ye süreçle ilgili önceden herhangi bir resmi tebligat, herhangi bir idari bildirimde bulunulmadığı belirtilip, “Bilinen herhangi bir mahkeme kararı ya da devam eden bir yargı süreci olmaksızın mülkiyet değişikliği gerçekleştirilmiştir. Bu durum, 1 Nisan 2026 tarihinde tapu kayıtlarının incelenmesi sırasında öğrenilmiştir” denildi.

Gözden KaçmasınGözcülük yapanlar da yakalandıGözcülük yapanlar da yakalandıHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
