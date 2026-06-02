Yerebatan Sarnıcı’nda mahkeme Vakıfları haklı buldu

Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 11:35

İstanbul’un simge tarihî yapılarından Yerebatan Sarnıcı’na ilişkin yürütülen hukuki süreçte karar çıktı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen resmi tebligatta taşınmazın belirtilen süre içerisinde tahliye edilmesi istendi. Mazbut vakıflar adına tescil edilen Yerebatan Sarnıcı için başlatılan tahliye süreci tamamlanırken, açılan davada mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünü haklı buldu. Böylece uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal ettiği vakıf malı yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazine, belediyeler ve farklı kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan vakıf kökenli taşınmazların hukuki süreçler sonucunda vakıfları adına kayıt altına alınmasına devam ediliyor. Yürütülen işlemler kapsamında vakıf eserlerinin aslına uygun şekilde korunması, gelecek nesillere aktarılması ve vakfedenin iradesinin yaşatılması amaçlanıyor.

