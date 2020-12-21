Yerebatan Sarnıcı’nda çökme tehlikesi

Sarnıçta güçlendirme çalışmasını yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ise tepkili. Konu ile alakalı olarak bir basın toplantısı düzenleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “20 uzman görüşü ile 4 rapor hazırladık, hala dönüş bekliyoruz” dedi.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Yerebatan Sarnıcı’nda 2017’den bu yana yürütülen restorasyon çalışmalarında daha önce fark edilmeyen, gergi sisteminin sütun içlerinde devam etmediğinin ortaya çıkmasının ardından sütunları birbirine bağlayan gergi sisteminin düzeltilmesi gerektiği ifade edildi. İBB, gergi güçlendirme projelerini hazırlayarak hemen uygulama yapmak üzere onay alması zorunlu olan koruma bölge kuruluna 23 Ekim 2020 tarihinde iletti. Söz konusu tarihten bu yana geçen süre içerisinde projenin İBB yetkilileri sosyal medya üzerinden, projenin henüz onaylanmadığını açıkladı.