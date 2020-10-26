Yerde bulduğu cisim elini parçaladı

Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan ağabeyi ile gezmeye gelen 16 yaşındaki Birol T., inşaatın yanında bulunan apartmanın arka kısmında sigara içtiği sırada yerde bulduğu bir cisim patladı. Şiddetli bir patlama ile çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda eli kanlar içinde yardım isteyen genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 3 parmağının parçalandığı belirlenen genç hastanede tedavi altına alındı.

POLİS PATLAYAN PARÇANIN NE OLDUĞUNU BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR

Çevredeki vatandaşlar patlamanın şiddetli olduğunu ve panik yaşadıklarını ifade ettiler. Olay yerine gelen Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve TEM ekipleri patlamanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunurken, patlayan cismin ne olduğu konusunda geniş çaplı araştırma başlatıldı.