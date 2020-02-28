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Haber Giriş: 28.02.2020 - 15:41, Son Güncelleme:/

Yeraltı dünyasının ünlü Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi son yolculuğuna uğurlandı

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Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nurullah Tevfik Ağansoy’un eşi Hülya Ağansoy, Mecidiyeköy Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Nurullah Tevfik Ağansoy’un eşi Hülya Ağansoy dün yaşamını yitirmişti. Hülya Ağansoy’un cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Mecidiyeköy Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze namazına Ağansoy’un kızı Asena Melike Ağansoy, oğlu Uğur Kürşad Ağansoy ve sevenleri katıldı.

Yeraltı dünyasının ünlü Nurullah Tevfik Ağansoyun eşi son yolculuğuna uğurlandı

Çocuklarının cenaze merasiminde oldukça üzgün oldukları görüldü. Hülya Ağansoy’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Ağansoy, özellikle eşinin öldürülmesi sonrası cansız bedeni yanında yaptığı intikam konuşmasıyla adından söz ettirmişti.

Yeraltı dünyasının ünlü Nurullah Tevfik Ağansoyun eşi son yolculuğuna uğurlandı

Yeraltı dünyasının ünlü isminin eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti
Yeraltı dünyasının ünlü isminin eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti
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