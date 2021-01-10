Yeraltı da kurudu

Türkiye'nin buğday, ayçiçeği, çeltik gibi ürünlerinin en önemli merkezlerinden olan Trakya, son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Üreticiler, ayçiçeği ve buğday gibi ürünlerde kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşarken Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, bölgedeki barajlarda doluluk oranı yüzde 33 olarak ölçüldü. Kuraklığın yaşandığı Trakya’da yeraltı suları da tükenmeye başladı. Tarımın yanı sıra bölgede artan sanayi kuruluşları, yeraltı sularının tükenmesinde önemli etken olarak gösterildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, “Şöyle kabaca bir hesapla Tekirdağ bölgesinde 16-17 hektometreküp kadar bir yeraltı suyu seviyesi kaldı. Yani bu tüketim biçimiyle yeraltı su seviyesinden artık istifade edilemeyecek noktaya geleceğiz, bu kaçınılmaz” dedi.

‘CİDDİ BİR SIKINTIDAYIZ´

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta ise “Ciddi bir sıkıntıdayız. Zor günlerimiz için yeraltı su seviyelerini korumamız gerekiyor. Yerüstü su kaynaklarının tamamını kullanılabilir hale getirmemiz lazım. Hep yeraltı suyunu kullanmaya çalışıyoruz, onu da bitirdik tükettik“ diye konuştu. (Mehmet YİRUN - Şafak TAŞOYAR / DHA)

FISTIKÇILARDAN YAĞMUR DUASI





Türkiye'de etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle özellikle yağmuru bekleyen çiftçilerin endişesi devam ediyor. Kuraklığın vurduğu şehirlerden olan Siirt'te fıstık üreticileri de yağmurun yağmasını dört gözle bekliyor. Kentin önemli geçim kaynakları arasından yer alan fıstıkçılıkla uğraşan bağ ve bahçe sahipleri, yağmur yağması için dua etti. Ağaçlarını kaybedeceklerini belirten üreticiler, bir ayda 4 kez sürdükleri toprağın kurumak üzere olduğunu söyledi.

'HASRET KALDIK'

İkizbağlar köyünde bu aylarda normalde yerin karla dolduğunu ifade eden bağ sahibi Recep Akar, kara hasret kaldıklarını söyledi. Siirt Fıstıkçılar ve Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan ise “Yağışların olmaması durumunda bırakın fıstık elde etmeyi, ağaçları bile kaybederiz” dedi. (Mehmet Yücel DURAK / DHA)

Türkiye’nin kış ayları boyunca en fazla kar yağışı alan kentlerinden olduğu için bölge halkınca ‘karın başkenti’ olarak anılan Bitlis’te, bir çok ildeki gibi, son yılların en kurak ve yağışsız yılı yaşanıyor. Bölgede çiftçilik yaparak geçimini sağlayanlar, durumun endişe verici olduğunu belirtti. 2019’da 9 metrelik karın olduğu Bitlis’te, 2021’e kurak ve karsız girildi. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, kuraklığın susuzluk endişesine neden olduğunu söyledi.

(Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/DHA)