MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer: Zeytinburnu... TikTok videosu çekmek isterken canından oluyordu
GeriGündem Yer: Zeytinburnu... TikTok videosu çekmek isterken canından oluyordu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Yer: Zeytinburnu... TikTok videosu çekmek isterken canından oluyordu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Zeytinburnu'nda Özbekistanlı Rohullah Dinger, TikTok videosu çekmek için kullandığı bisiklet ile bir üst geçidin merdivenlerinden inerken dengesini kaybedip düştü. Hastaneye kaldırılan Dinger'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gencin düşme anları da saniye saniye görüntülendi.

7
  • Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
  • Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
  • Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
  • Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Kazlıçeşme Mahallesi'nde akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Özbekistanlı Rohullah Dinger, bir arkadaşı ile sosyal medya uygulaması TikTok'a video çekmek için üst geçitte buluştu. İddiaya göre 18 yaşındaki Dinger, kullandığı bisiklet ile üst geçidin merdivenlerinden inmek isterken dengesini kaybetti. Kafa üstü yere düşen Dinger ağır yaralandı.

Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dinger'e ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Dinger'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaparken cep telefonu ile görüntü çeken Dinger'in arkadaşından da bilgi aldı.

OLAY ANI ARKADAŞININ CEP TELEFONU KAMERASINDA

İddiaya göre, TikTok videosu çekmek kullandığı bisiklet ile merdivenlerden yuvarlanan Dinger'in düşme anları arkadaşının çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Dinger'in üst geçidin merdivenlerinden kullandığı bisiklet ile aşağı doğru hareket ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise genç, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü yere düşüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

TikTok challengeı 13 yaşındaki çocuğu hastanelik etti
TikTok 'challenge'ı 13 yaşındaki çocuğu hastanelik etti
TikTok sevdası faciaya yol açtı: Pakistanlı genç feci şekilde can verdi..
TikTok sevdası faciaya yol açtı: Pakistanlı genç feci şekilde can verdi!..

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi