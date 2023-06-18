Yer: Taksim! Japon turistin elindeki cep telefonunu çaldı

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Olay, Taksim'de cep telefonu satan dükkanda 8 Haziran Perşembe Günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Tatil için İstanbul'a gelen Japon turist, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nı gezdikten sonra cep telefonuna koruyucu cam satın almak için cep telefonu dükkanına girdi.

Dükkan sahibi turist ile ilgilendiği sırada bir kişi dükkanın girişine gelerek vitrinde bulunan cep telefonunu almaya çalıştı. Vitrinin kilitli olması nedeniyle başarılı olamayan kişi, dükkan sahibinin engellemelerine rağmen bu sefer tezgahta duran cep telefonunu çalmaya çalıştı.

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İki hırsızlık girişiminde başarılı olamayan kişi, o sırada kendisini şaşkınlıkla izleyen Japon turistin elinde bulunan cep telefonunu alıp kaçtı. İş yeri sahibi kapkaççının peşinden koşsa da yakalayamazken, Japon turist cep telefonunu alıp kaçan kişiden şikayetçi oldu. Bu olay saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.