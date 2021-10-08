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Yer Sinop... ‘Kalekondu’lara 39 yıl sonra yıkım kararı

#Sinop#Kalekondu#UNESCO

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi, 1982 yılında inşa edilen ve halk arasında ‘kalekondu’ olarak adlandırılan yapılara teslim oldu. Bugüne kadar kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ayrılan ödenekle yıkım programına alındı. Yapılar gelecek yıl yıkılarak kale restore edilecek.

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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sinop Kalesi'nde surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan 35 ev, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi, PVC pencere, Fransız balkon yaptırıldı, çanak anten takıldı. Bugüne kadar kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ayrılan ödenekle yıkım programına alındı.

‘15 MİLYON CİVARINDA BİR MALİYETİ VAR’

Kalekondularla ilgili çalışmaları başlattıklarını ifade eden Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, “35 kalekondunun kamulaştırılmasıyla ilgili yaklaşık maliyeti çıkardık. 15 milyon civarında bir maliyeti var. Bunu bakanlığımıza yatırım teklifi şeklinde sunduk ve takip ediyoruz. 2022 bütçesine teklif ediyoruz. Bu sene yetişmesi mümkün değil. 2022 yılında inşallah kalekondular tamamen yıkılacak, şu an o bölgede çalışmalar sürüyor. Acil onarım ve müdahale gerektiren yerler vardı. İskele mevkiinde bulunan kalenin gövdesinden kopmalar söz konusu. Özellikle Lonca kapısında can güvenliği açısından tehlike arz eden yerler vardı. Bununla ilgili de 10 milyon ödenek ayrıldı” dedi.

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SİNOP KALESİ

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Sinop Kalesi ilk olarak MÖ 8’inci yüzyılda Milet’ten gelerek Sinop’ta yerleşip koloni kuran göçmenler tarafından yapıldığı düşünülüyor. MÖ 7’nci yüzyıldaki Kimmer saldırılarıyla yıkılan kale surlarının Pontus hükümdarlarından 4’üncü Mithridat döneminde onarımı yapılarak kale bugünkü sınırlarına genişletildi. Romalılar ve Bizanslılar döneminde de onarım gören kale, 1214 ve 1261 yıllarında Selçukluların eline geçti. Sinop şehir surları yarımadanın en dar olan boyun kısmını tamamen çevrelemektedir. Kuzey surları 1800 metre, güney surları 400 metre, doğu surları 500 metre ve batı surları 273 metre uzunluğundadır. Kalınlığı 3-8 metre arasında değişen surların yüksekliği 30 metreye kadar çıkmaktadır.

 

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#Sinop#Kalekondu#UNESCO