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Gündem
Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Yer Sinop... Eşini o halde görünce yıkıldı! Polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.

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Yer Sinop... Eşini o halde görünce yıkıldı! Polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.
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Sinop’ta balkonda dengesini kaybederek 8'inci kattan düşen emekli öğretmen Fatma Kar (65), hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Polis ekipleri Sadettin Kar'ı teselli etmeye çalıştı.

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  • Eşini o halde görünce yıkıldı Gözyaşlarına boğuldu
  • Eşini o halde görünce yıkıldı Gözyaşlarına boğuldu
  • Eşini o halde görünce yıkıldı Gözyaşlarına boğuldu
  • Eşini o halde görünce yıkıldı Gözyaşlarına boğuldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sinop’ta 8'inci kattaki dairenin balkonundan düşen emekli öğretmen Fatma Kar (65), hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.

Yer Sinop... Eşini o halde görünce yıkıldı Polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Olay, öğle saatlerinde Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli öğretmen Fatma Kar, dengesini kaybedip, 8'inci kattaki dairenin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde,Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.
Yer Sinop... Eşini o halde görünce yıkıldı Polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.
Yapılan incelemenin ardından Fatma Kar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

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