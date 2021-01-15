MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYer Sakarya... İğrenç taciz güvenlik kamerasında
GeriGündem Yer Sakarya... İğrenç taciz güvenlik kamerasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Yer Sakarya... İğrenç taciz güvenlik kamerasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu kişi köpeğe cinsel tacizde bulundu. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi. Öte yandan şahsın cinsel tacizde bulunduğu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu kişinin, köpeğe cinsel tacizde bulunduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi.

Olay, Arifiye ilçesindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde meydana geldi. Yerde yatan köpeği fark eden yabancı uyruklu kişi, önce hayvanın etrafında dolaştı, ardından da cinsel tacizde bulundu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yer Sakarya... İğrenç taciz güvenlik kamerasında


Olayın fark edilmesi üzerine hal yetkilileri durumu polise bildirdi. Görüntüleri izleyen ekiplerin yaptıkları araştırmalar üzerine köpeği taciz eden yabancı uyruklu kişiyi yakalandı. Şüpheli yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Hal yetkilileri şahsın hal ile bir ilgisi olmadığını ve yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle