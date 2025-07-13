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Yer: Marmaris... Eğlence mekanı çalışanların kadın turistleri darp ettiği iddiası! 5 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Marmaris#Turist#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 13:25

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadın turistler ve eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, kavgada kadın turistleri darp eden iş yeri çalışanları gözaltına alındı.

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Olay, Marmaris ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanı çalışanlarının kadın müşterileri darp ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak infial uyandırdı.

Yer: Marmaris... Eğlence mekanı çalışanların kadın turistleri darp ettiği iddiası 5 gözaltı

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde bahse konu olayın 2 Haziran 2025 günü saat 23.25 sıralarında gerçekleştiği ve işyerine müşteri olarak giden kimlik bilgileri tespit edilemeyen yabancı uyruklu şahısların hesap yüzünden iş yeri çalışanlarıyla tartıştıkları ve konunun kavgaya dönüştüğü tespit edildi.

Yer: Marmaris... Eğlence mekanı çalışanların kadın turistleri darp ettiği iddiası 5 gözaltı

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Yabancı uyruklu kadın şahısları darp eden iş yeri çalışanları M.A., Ş.E., E.S.Y., U.T. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olay günü tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Marmaris#Turist#Kavga

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