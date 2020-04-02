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 Alper KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 11:13,Son Güncelleme:/

Yer İstanbul… 'Sosyal mesafe' kuralına yine uyulmadı

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Yer İstanbul… 'Sosyal mesafe' kuralına yine uyulmadı
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Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına yine uymadı.  Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerinin ikinci gününde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Esenyurt'ta sabah saatlerinde PTT şubesi önüne gelen vatandaşlar sıra beklerken "sosyal mesafe" kuralına uymadı. Uzun kuyrukların oluştuğu PTT önüne gelen polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşların kurala uygun şekilde sıraya geçmelerini sağladı.

Yer İstanbul… Sosyal mesafe kuralına yine uyulmadı

Yer İstanbul… Sosyal mesafe kuralına yine uyulmadı


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