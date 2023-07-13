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Yer: İstanbul! Sokak düğünü meydan savaşına döndü

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#Ataşehir#İstanbul#Düğün
Yer: İstanbul Sokak düğünü meydan savaşına döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 09:48

Ataşehir'de sokakta yapılan bir düğünde çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 11 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Yenisahra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak ortasında düzenlenen düğünde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ikilinin yakınlarının da katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yer: İstanbul Sokak düğünü meydan savaşına döndü

Kavgada tarafların birbirlerine sandalyeleri fırlattığı görüldü. Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

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#Ataşehir#İstanbul#Düğün

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