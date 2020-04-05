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Emin YEŞİL/DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 09:17,Son Güncelleme:/

Yer İstanbul... Parkta toplanmaya başladılar, polis harekete geçti!

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Sultangazi'de bir parkta sabah ve akşam saatlerinde bir araya gelen günübirlik işçiler, koranovirüs önlemleri kapsamında denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından parktan uzaklaştırıldı.

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  • Sultangazide parkta toplanan günübirlik işçiler evlerine gönderildi
  • Sultangazide parkta toplanan günübirlik işçiler evlerine gönderildi
  • Sultangazide parkta toplanan günübirlik işçiler evlerine gönderildi
  • Sultangazide parkta toplanan günübirlik işçiler evlerine gönderildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Bekir Cömert Parkı, günübirlik işçilerin toplanma yeri oldu. Çoğunluğu yabancı uyruklulardan oluşan günübirlik işçiler, sabahın erken saatlerinde parkta bir araya geliyor. Burada 'komisyoncu' diye tabir edilen kişiler tarafından çalışacakları iş yerlerine yönlendirilen işçiler iş çıkışı ise yevmiyelerini almak için tekrar parka geliyor. 

Maskesiz ve  sosyal mesafa kuralına uymayarak parkta toplanan kalabalık grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından evlerine gitmeleri için uyarıldı. 

POLİS VATANDAŞLARI ANONSLA UYARDI

Ekipler ayrıca anons yaparak 'Evde Kal' çağrısı da yaptı. "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarladı.

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