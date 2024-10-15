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Yer İstanbul! Motosikletliler kaçtı polis kovaladı

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#Eyüpsultan#Motosiklet#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 09:01

Eyüpsultan'da, sosyal medyada yayınlamak için motosikletleriyle trafiği tehlikeye atan hareketler yapan 14'ü motosiklet sürücüsü, toplam 24 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Polisin geldiğini gören bazı sürücüler kaçmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı. 14 motosiklet trafikten menedilirken, toplamda 251 bin lira ceza kesildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Cebeci Tüneli bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 motosikletlinin yolda ön tekerlerini kaldırıp, tehlikeli hareketler yaptığının görülmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne çok sayıda ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, motosikletlileri yakalamak için kaçış yollarını trafiğe kapattı. Polislerin yaklaştığını gören motosikletliler kaçmaya çalışsa da başarılı olmadı. Polis ve motosiklet sürücüleri arasında yaşanan kovalamaca saniye saniye görüntülendi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, 24 kişi yakalanarak Alibeyköy Şehit Atıf Ödül polis merkezine götürüldü. Yakalanan kişilere, 'Ters istikamette araç kullanmak', 'Abartı egzoz', 'makas atmak', 'tescil plakasının okunmaması', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Yayaların trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak' maddelerinden toplam 251 bin 249 lira cezası kesildi.

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Yer İstanbul Motosikletliler kaçtı polis kovaladı

Ayrıca yakalananlardan B.K., E.K., Y.E.K., A.Y., K.Ç. ve E.T.'nin sürücü belgeleri iptal edilirken, olayda kullanılan 14 motosiklet trafikten menedildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERADA

Emniyete çok sayıda ihbar gelmesine neden olan motosikletlilerin trafikte yaptığı tehlikeli hareketler kameraya yansıdı. Görüntülerde, motosikletli bir grubun ön tekerlerini kaldırıp tehlikeli hareketler yaptıkları, ardından çok sayıda polisin yolları kapattığı, polisi gören şüphelilerin ise kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Yer İstanbul Motosikletliler kaçtı polis kovaladı

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#Eyüpsultan#Motosiklet#Polis

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