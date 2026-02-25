Yer: İstanbul! Mahalleli ihbar etti, 3 kadın amacına ulaşamadan yakalandı

Haberin Devamı

Olay, 13 Şubat’ta Altıntepe Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta dolaşarak bazı binalara girip çıktıkları fark edilen 3 kadını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, art arda gelen ihbarlar doğrultusunda kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği’ne götürülen S.A. (20), Z.A. (32) ve N.F.’nin (30) üzerlerinde yapılan aramalarda iki tornavida, İngiliz anahtarı, lehim telleri ve plastik kapı açma aparatları ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinde, S.A.’nın 26, Z.A.’nın 28, N.F.’nin ise 85 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı saha çalışmalarında, şüphelilerin girdikleri binaların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, kadınların apartman içinde katları dolaşarak kapıları dinledikleri, dairelerin dolu olduğunu fark ettiklerinde ise binadan ayrıldıkları görüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.