×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yer: İstanbul! Mahalleli ihbar etti, 3 kadın amacına ulaşamadan yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Maltepe#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 10:25

Maltepe’de gündüz saatlerinde girdikleri binalarda hırsızlık yapmaya çalışan 3 kadın, sokakta görerek şüphelenenlerin peş peşe yaptığı ihbarlar üzerine yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüphelilerin üzerinde kapıları açmak için kullandıkları iki tornavida, İngiliz anahtarı, lehim telleri ve plastik kapı açma aparatları ele geçirildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen 3 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Olay, 13 Şubat’ta Altıntepe Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta dolaşarak bazı binalara girip çıktıkları fark edilen 3 kadını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, art arda gelen ihbarlar doğrultusunda kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yer: İstanbul Mahalleli ihbar etti, 3 kadın amacına ulaşamadan yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği’ne götürülen S.A. (20), Z.A. (32) ve N.F.’nin (30) üzerlerinde yapılan aramalarda iki tornavida, İngiliz anahtarı, lehim telleri ve plastik kapı açma aparatları ele geçirildi.

Gözden KaçmasınBalıkesirdeki kazanın görgü tanığı dehşet anını anlattı: Bir anda alev topuna dönüştüBalıkesir'deki kazanın görgü tanığı dehşet anını anlattı: Bir anda alev topuna dönüştüHaberi görüntüle

Yer: İstanbul Mahalleli ihbar etti, 3 kadın amacına ulaşamadan yakalandı

Haberin Devamı

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinde, S.A.’nın 26, Z.A.’nın 28, N.F.’nin ise 85 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı saha çalışmalarında, şüphelilerin girdikleri binaların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Yer: İstanbul Mahalleli ihbar etti, 3 kadın amacına ulaşamadan yakalandı

Görüntülerde, kadınların apartman içinde katları dolaşarak kapıları dinledikleri, dairelerin dolu olduğunu fark ettiklerinde ise binadan ayrıldıkları görüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yer: İstanbul Mahalleli ihbar etti, 3 kadın amacına ulaşamadan yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Maltepe#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!