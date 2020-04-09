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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 12:19,Son Güncelleme:/

Yer İstanbul... Komşuları gördü! Hemen harekete geçildi

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Yer İstanbul... Komşuları gördü! Hemen harekete geçildi
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İstanbul Avcılar’da yapılan testlerde corona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin yakınlarının ‘İzolasyon kurallarına uymayarak dışarı çıktığı’ ihbarı üzerine polis sevk edildi. 

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  • Avcılarda komşuları gördü Hemen harekete geçildi
  • Avcılarda komşuları gördü Hemen harekete geçildi
  • Avcılarda komşuları gördü Hemen harekete geçildi
  • Avcılarda komşuları gördü Hemen harekete geçildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ambarlı Mahallesi’ndeki binada oturan ve koronavirüs(corona virüs) testi pozitif çıkan bir kişinin yakınlarının evdeki izolasyon kurallarına uymayarak dışarı çıktığını gören komşuları, polisi aradı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede verilen adrese sevk edildi. Polisler, binada hasta kimse olup olmadığını soruştururken, 2’nci kattaki ailede hastalık görüldüğü belirtildi.

Polis ekiplerini pencereden izleyen 27 yaşında olduğunu, bir süre öncesine kadar Ambarlı Limanı’nda çalıştığını belirten kişi, “Nasıl bir hastalık?” diye sorduktan sonra “Babamda koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bizi de eve tıktılar, 20 Nisan’a kadar dışarı çıkamıyoruz”  dedi. Aynı genç, “Markete gidersem o da arabayla” dedi.

Polis ekibindeki görevli bunun üzerine, “Hayır, evden çıkmayacaksınız.

Test sonuçlarınız negatif çıkmış olabilir. Ancak, potansiyel risk grubundasınız. Herhangi bir şeye ihtiyacınız varsa, polisi, belediyeyi, kaymakamlıktaki Vefa sosyal destek hattını ararsınız. Devletimiz güçlüdür, biz hallederiz” dedi.

Bu sırada oğlunun yanına pencereye gelen annesi de dışarı çıkmadıklarını belirterek,  “İki saat önce hastaneye gittim, test yaptırdım. Sonucu henüz çıkmadı. Dışarı çıkmıyoruz” dedi. Kadına da kesinlikle dışarı çıkmaması gerektiği hatırlatıldı.

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