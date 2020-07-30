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Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30.07.2020 - 15:53,Son Güncelleme:

Yer İstanbul... İğrenç iddia ortalığı karıştırdı

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İstanbul Arnavutköy'de bir berberin, çırağını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Taciz edildiği iddia edilen çocuğun ailesi, berberin işyerini bastı. Linç edilmek istenen berber güçlükle kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir dükkânı işleten berber, iddiaya göre yanında çalışan 14 yaşındaki çorağını taciz etti.

Çırağın olayı ailesine anlatması üzerine, çocuğun ailesi, berberin işyerini bastı. Aile, berber dükkânının camlarını kırarken, olayı duyan vatandaşlar da bölgede toplandı.

Kalabalık, grup, berberi linç etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri,  kalabalığın elinden berberi güçlükle aldı. Polis arabasına bindirilen berber, emniyete götürüldü. Toplanan kalabalık uzun süre sonra dağıldı.

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