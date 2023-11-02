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Yer: Ä°stanbul! Görenler gözlerine inanamadÄ±... GömleÄŸini çÄ±karÄ±p tabelayÄ± yaktÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#BaÄŸcÄ±lar#Ä°stanbul Haberleri
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 02, 2023 13:47

BaÄŸcÄ±larâ€™da bir kiÅŸi sabah saatlerinde kepenkleri kapalÄ± olan dÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼ne gelerek gÃ¶mleÄŸini Ã§Ä±kartÄ±p bulduÄŸu sopanÄ±n ucuna taktÄ±. GÃ¶mleÄŸi meÅŸale gibi yaparak tabelayÄ± ateÅŸe veren ÅŸahÄ±s, gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Olay, dÃ¼n sabah saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda BaÄŸcÄ±lar 15 Temmuz Mahallesiâ€™nde gerÃ§ekleÅŸti. Ä°ddiaya gÃ¶re, iÅŸyeri sahibinin de daha Ã¶nceden hiÃ§ gÃ¶rmediÄŸi 40â€™lÄ± yaÅŸlardaki bir ÅŸahÄ±s kepenkleri kapalÄ± olan iÅŸyerinin Ã¶nÃ¼ne gelip bir mÃ¼ddet oyalandÄ±ktan sonra Ã¼zerindeki gÃ¶mleÄŸi Ã§Ä±kartarak meÅŸale ÅŸeklinde bir sopanÄ±n ucuna taktÄ±. Ã–nce sopanÄ±n ucundaki gÃ¶mleÄŸi yakan ÅŸahÄ±s daha sonra dÃ¼kkanÄ±n tabelasÄ±nÄ± ateÅŸe vererek uzaklaÅŸtÄ±. O esnada cadde Ã¼zerindeki petrol istasyonu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± yangÄ±nÄ± fark ederek yangÄ±n tÃ¼pleriyle mÃ¼dahale etti. TabelayÄ± ateÅŸe veren ÅŸahÄ±s yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸanlara da tepki gÃ¶sterdi. AkÄ±l almaz olay gÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Yer: Ä°stanbul GÃ¶renler gÃ¶zlerine inanamadÄ±... GÃ¶mleÄŸini Ã§Ä±karÄ±p tabelayÄ± yaktÄ±

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YERDEKÄ° SOPAYI ALIP PEÅžÄ°NDEN KOÅžTU AMA DURDURAMADI

Ä°ÅŸ yerini gÃ¼ndÃ¼z vakti ateÅŸe vermeye Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸiyi fark eden baÅŸka bir vatandaÅŸ yerdeki sopayÄ± alarak ÅŸahsÄ± durdurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ama baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. Dakikalarca takip ettiÄŸi kiÅŸiyi cep telefonu kamerasÄ±yla da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. ÅžahÄ±s bir ÅŸeyden haberi yokmuÅŸ gibi davranarak yoluna devam etti.

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#Ä°stanbul#BaÄŸcÄ±lar#Ä°stanbul Haberleri

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