HABERLERGündem Haberleri

Yer: İstanbul! Duyan koşup geldi; izdiham yaşandı | Kepenkler indirilince yuhaladılar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İndirim#İzdiham
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2025 16:28

İstanbul Sultangazi'de bir mağazanın açılışa özel yaptığı indirimler izdihama yol açtı. Yüzlerce vatandaşın indirimli ürünlerden alabilmek için mağazaya akın etmesiyle arbede yaşanırken, içeri giremeyenler kepenkleri yumruklayarak tepki gösterdi. O anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi ilçesi 50'inci Yıl Mahallesi'nde ev ürünleri satılan bir mağazanın açılışında büyük indirim olacağını duyan vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren sıra oluşturdu. Mağaza kapılarının açılmasıyla birlikte kalabalık içeriye hücum etmek isteyince izdiham yaşandı.

Görevlilerin kalabalığı kontrol altına almak ve güvenliği sağlamak amacıyla müşterileri içeriye beşer kişilik gruplar halinde alma çabası ise gerilimi daha da tırmandırdı. Dışarıda kalan ve uzun süre bekleyen çok sayıda vatandaş, duruma tepki gösterdi.

İçeri alınmayan öfkeli kalabalıktan bazıları, mağazanın kepenklerini yumruklayıp yuhalayarak ve alkışlayarak uygulamayı protesto etti. Yaşanan arbede sırasında bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, kalabalık arasında zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı görüldü.

