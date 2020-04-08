Yer: İstanbul... Çalışmalar son sürat devam ediyor

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Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor.

Alanda iş makinelerinin çalıştığı görülürken, sabah saatlerinde hastanenin yapılacağı şantiye alanına yeni iş makineleri de getirildi. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile yapılan çalışmalar havadan fotoğraflandı.

Çalışmaların 45 gün içinde bitirilmesi hedeflenirken, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki salgın hastanelerinin salgından sonra da kullanılacağı öğrenildi.