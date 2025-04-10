Yer Esenyurt... Market çalışanı hırsızlara canı pahasına karşı koydu! 'Sizi burada bir daha görürsem' diyerek uyardı

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Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Bölgedeki marketlere dadanan palet hırsızları, bu kez baltayı taşa vurdu. Marketten paletleri kamyonete yükleyerek kaçmaya çalışan hırsızlar, beklemedikleri bir tepki ile karşılaştı. Market çalışanı genç kadın, hırsızların kamyonetine atlayarak olaya engel oldu.

Kamyonet kasasındaki kadınla birlikte devam etmeye çalışan hırsızlar bir süre sonra pes etti. Çaldıkları paleti indiren hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Market çalışanı canına hiçe sayarak hırsızlara direndiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.