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Ersan SAN - DHA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Yer: Esenyurt! 3 kat fazla yolcu çıktı

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Yer: Esenyurt! 3 kat fazla yolcu çıktı
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ESENYURT'ta polis tarafından durdurulan minibüsten 14 yerine 41 yolcu çıktı. Sürücüye 3 bin 180 lira ceza kesildi.

Koronavirüs vakalarında artışın görülmesinin ardından İstanbul'da da denetimler sıklaştırıldı. Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, dün Doğan Araslı Caddesi üzerinde denetim yaparken, ayaktaki yolcular diz çöktüğü için, dışarıdan bakıldığında kurallara uygun yolcu sayısı almış gibi görünen bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde 23'ü ayakta olmak üzere 41 kişi olduğu görüldü.

Yer: Esenyurt 3 kat fazla yolcu çıktı

Araç sürücüsüne Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 180 lira idari para cezası kesilirken, yolcular denetim noktasına yaklaştıklarında sürücünün isteği üzerine diz çöktüklerini ifade etti.

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