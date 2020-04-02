KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle karantina hastanesi olarak kullanÄ±lan BÃ¶lge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nin teknik birimi sorumlularÄ± YalÃ§Ä±n Temel, Mehmet SadÄ±k SonuÃ§ ile Ã§alÄ±ÅŸanlar Yavuz Selim AtaÃ§, Atakan KoÃ§er, Zekeriye Aykut, Fatih Bulutlar, Selim HarurluoÄŸlu, hastalarÄ±n izolasyonlu bir ÅŸekilde taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Hastanenin atÃ¶lyesinde eski kÃ¼vÃ¶z, veteriner eldiveni, ÅŸeffaf muÅŸamba, demir profil, metal, emniyet kemeri, pvc boru kullanan 7 arkadaÅŸ, yaklaÅŸÄ±k 16 saatte dÃ¶rt tarafÄ± kapalÄ± izolasyon sedyesi yaptÄ±. Covid-19 hastalarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nÄ±rken dÄ±ÅŸarÄ±yla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± keserek Ã¶ksÃ¼rÃ¼p, hapÅŸÄ±rmalarÄ± halinde hastalÄ±ÄŸÄ±n Ã§evredekilere yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nleyecek olan izolasyon sedyesinin yÃ¼zde 98'i tamamlandÄ±. Sedye, havalandÄ±rma yapÄ±lmasÄ±yla tamamlanacak.Â

Teknik birimde gÃ¶revli, marangoz, kaynakÃ§Ä±, demirci, dÃ¶ÅŸemeci, metalciden oluÅŸan 7 arkadaÅŸ olarak izolasyon sedyesini tasarlayarak 16 saatte yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten BEAH Teknik Birim Sorumlusu YalÃ§Ä±n Temel, baÅŸhekim Dr. Mahmut AvcÄ±Â veÂ hastane mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fatih Turan'Ä±n talimatÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Covid-19 hastalarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nma esnasÄ±nda hapÅŸÄ±rmalarÄ±, Ã¶ksÃ¼rmeleri sonucu mikrop ve virÃ¼sÃ¼n bulaÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in sedyeyi tasarladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan YalÃ§Ä±n Temel, "Teknik birimde gÃ¶rev yapan 7 arkadaÅŸ izolasyon sedyesini tasarladÄ±k ve 16 saatte yÃ¼zde 98'ini tamamladÄ±k. Sadece havalandÄ±rma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kaldÄ±. Sedyeyi tamamen atÄ±k malzemelerden yaptÄ±k. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sedye ile Covid-19 hastalarÄ±nÄ± tamamen tecrit edeceÄŸiz. HapÅŸÄ±rmadan virÃ¼s bulaÅŸtÄ±rma imkanÄ± olmayacak. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sedye 20 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda, ÅŸimdi bunun daha hafifini yapmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.Â

Teknik birim sorumlusu Mehmet SadÄ±k SonuÃ§, bu konuda Ã§alÄ±ÅŸma yapmak isteyenlere de bir fikir vermek iÃ§in sedye tasarladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ellerindeki atÄ±k malzemeler ve aletlerle izolasyonlu sedyeyi yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan SonuÃ§, "En kÃ¼Ã§Ã¼k demir profil, Ã§ocuk kuvÃ¶zlerinin kapaklarÄ±, metal, emniyet kemeri, ÅŸeffaf branda gibi malzemeleri kullanarakÂ silikonla hava geÃ§irmez hale getirdik. Sedyenin tutacaklarÄ±nÄ± ise PVC borudan yaptÄ±k. Bunun daya iyisi yapÄ±labilir. Bu yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sedye yaklaÅŸÄ±k 20 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda bunun daha hafifini yapmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.Â