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Yer Edirne! Korkunç olay... Şaka cinayete dönüştü

#Edine#Cinayet#Kavga
Yer Edirne Korkunç olay... Şaka cinayete dönüştü

EDİRNE'de şaka yaptığı arkadaşı Özkan Makas'ın (43) yumruk darbeleriyle bilinci kapanıp yoğun bakımda tedaviye alınan Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44) 19 gün sonra hayatını kaybetti.

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Olay, 16 Şubat'ta Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, arkadaşıyla birlikte restorana gitti. Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas ile sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında iddiaya göre, Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Makas, Nevrekop'a 2 kez yumruk attı. Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı. Bilincini yitiren Nevrekop’un kalbi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğü sırada durdu. Doktorun müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Nevrekop, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olay anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; Özkan Makas'ın, Mehmet Ramiz Nevrekop'a yönelip konuştuğu, ardından da yumruk attığı görüldü.

Yer Edirne Korkunç olay... Şaka cinayete dönüştü

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'BİR ANDA SİNİRLENDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM'

Olayın ardından tutuklanan Özkan Makas ifadesinde, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Çok pişmanım. Bana gelip, şaka yaptı. Şakanın dozunu artırınca kendisini uyardım. Ama o şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda 19 gündür tedavi gören Mehmet Ramiz Nevrekop, bugün yaşamını yitirdi.

Yer Edirne Korkunç olay... Şaka cinayete dönüştü

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#Edine#Cinayet#Kavga

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