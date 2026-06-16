Yer: Diyarbakır | Davası sonuçlanan kadın davul zurna çaldırıp ailesiyle halay çekti

Haberin Devamı

Diyarbakır Adliyesi ek binasındaki aile mahkemesinde görülen boşanma davasının sonuçlanmasının ardından, yaklaşık 24 yıllık eşinden ayrılan, adı bilinmeyen kadın ve yakınları, adliye önünde bir araya geldi.

Mahkemenin boşanma kararını vermesiyle sevinç yaşayan kadın, yakınlarının tebriklerini kabul etti. Kadın ve yakınları, davul zurnayla halay çekti. Adliye binası önündeki kutlamayı görenler, o anları, cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yaklaşık 24 yıldır evli olduğu belirtilen kadın, bir süre daha halay çektikten sonra yakınlarıyla bölgeden ayrıldı.