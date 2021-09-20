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Yer Diyarbakır... Baraj gölü çekildi, eski yapılar ortaya çıktı

#Diyarbakır#Baraj#Tarih
Yer Diyarbakır... Baraj gölü çekildi, eski yapılar ortaya çıktı

DİYARBAKIR'da, Dicle Baraj Gölü'ndeki suların çekilmesiyle eski yapılar, gün yüzüne çıktı. Kuraklık nedeniyle Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde bulunan barajlarda doluluk oranları da yüzde 30’ların altına düştü.

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Şeyhmus ÇAKAN- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- Eğil ilçesinde, yapımına 1986'da başlanan ve 1997'de tamamlanan Dicle Barajı nedeniyle çevredeki yerleşim yerleri sular altında kaldı. Baraj gölü suları altında kalan yerler arasında Selman Mahallesi de yer aldı. Baraj gölünde suyun çekilmesiyle mahalle camisinin çatısı, göründü. Su seviyesi düştükçe kıyıya yakın olan yerleşim yerleri de belirginleşti. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan manzarayı görmek isteyenler ise feribotla baraj gölünde seyahat ediyor.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, kuraklık nedeniyle Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde bulunan barajlarda doluluk oranları, yüzde 30’ların altına düştü. Hidroelektrik ve sulama amaçlı kullanılan barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda düşmesi, bölge çiftçisini ise endişelendiriyor.

Yer Diyarbakır... Baraj gölü çekildi, eski yapılar ortaya çıktı

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#Diyarbakır#Baraj#Tarih