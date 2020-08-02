Yer çekimini kim buldu ve keşfetti? Yer çekimini ki ne zaman bulundu

Newton, araştırmacı bir fizikçi ve yanı zamanda da matematikçidir. Newton aynı zamanda ayın dünya etrafında döndüğünü düşünerek bu kuvvetin adına “yerçekimi” ismi verdi.

Yer Çekimini Kim Buldu?

Yerçekimi kuvvetini ilk kez bulan İngiliz matematikçi ve fizikçi olarak da tanınan Newton’dur. Aynı zamanda Newton, tüm dünya üzerindeki nesnelerin birbirine karşı yerçekimi kuvveti olduğunu savunarak ilk yansıtmalı teleskobu geliştirdi. Bu katkıları nedeni ile Newton Albert Einstein’dan sonra en iyi 2. Fizikçi olarak anılmaya başlandı. Newton bu buluşları sayesinde pek çok bilimsel gelişmenin de önünü açmış oldu. Newton, tarihin ilerleyişini etkileyen en önemli bilim adamları arasında yer alıyor.

Yer Çekimini Ne Zaman Bulundu?

Newton, 1687 yılında bir gün ağacın altına oturup düşünürken kafasına bir elmanın düşmesiyle yerçekimini keşfetti. Daha sonra yerçekimi kuvvetinin tüm nesneler arasında olduğunu belirtti. Aynı zamanda Newton dünya üzerindeki nesnelerin hareketleri ile gökyüzündeki tüm gezegen ve yıldızların aynı yasalarla yönetildiğini kendi kütle kanunu ve Kepler’in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıkları göstermiştir ve araştırmalarını bu yönde arttırmıştır.