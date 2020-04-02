Yer Çapa Tıp Fakültesi... Gözyaşları sel oldu

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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Vefat haberi oğlu Onur Taşçıoğlu tarafından sosyal medyada duyuruldu. Prof. Dr. Taşçıoğlu Çapa Tıp Fakültesi önünde çalışma arkadaşları tarafından 1 dakikalık saygı duruşu ile anıldı.



Anma için fakülte önünde toplanan grup sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir araya geldi. Anma törenine katılan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Tükek, " İç hastalıkalrını ulu çınarı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için toplandık.



Acımız gerçekten çok büyük, bizim için çok kıymetli bir insan. Yıllarca beraber çalıştığımız, üstün nitelikleri olan, kendisini tıbba adamış, eğitim kişiliği ile öne çıkmış bir kişiden bahsediyoruz. Kaybetmenin üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur.



Başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyorum" dedi.

BİR ÖMRÜ ÖĞRENCİLERİNE VE HASTALARINA ADADI: PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU



Bütün ömrünü öğrencileriyle hastalarına adayan Prof. Dr. Taşcıoğlu, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu.

Aynı zamanda Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasını da tespit eden isim olan Taşcıoğlu, 16 Mart'ta görülen ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle uzun yıllardır çalıştığı İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesine yatırıldı.

Prof. Dr. Taşcıoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

Tedavisi çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürülen Taşcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1 Nisan'da hayata veda etti.

"HOCALARIN HOCASI"

Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 1952 yılında Rize'de dünyaya geldi.

Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı.

Daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.

Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.

İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu.

Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.