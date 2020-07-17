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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 17.07.2020 - 12:45,Son Güncelleme:

Yer Beyoğlu... Kapkaççılar Cezayirli, mağdur İngiliz...

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Yer Beyoğlu... Kapkaççılar Cezayirli, mağdur İngiliz...
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BEYOĞLU'nda İngiltere uyruklu bir kişinin çantası, Cezayir uyruklu 2 kapkaççı tarafından çalındı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Beyoğlu Recep Paşa Caddesi üzerinde İngiltere uyruklu W.A.C.(54)'nin çantası Pazartesi günü kapkaççılar tarafından çalındı. W.A.C.'nin polise ihbarda bulunması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin Cezayir uyruklu Lotfi B. (35) ve Mokthar A. (43) olduğunu belirlendi. Şüpheliler Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanırken, W.A.C.'nin çantası da bulundu.  Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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