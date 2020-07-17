Yer Beyoğlu... Kapkaççılar Cezayirli, mağdur İngiliz...

Beyoğlu Recep Paşa Caddesi üzerinde İngiltere uyruklu W.A.C.(54)'nin çantası Pazartesi günü kapkaççılar tarafından çalındı. W.A.C.'nin polise ihbarda bulunması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin Cezayir uyruklu Lotfi B. (35) ve Mokthar A. (43) olduğunu belirlendi. Şüpheliler Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde yaşanan kovalamacanın ardından yakalanırken, W.A.C.'nin çantası da bulundu. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.