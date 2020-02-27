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Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Yer: Beşiktaş... Birbirlerine girdiler

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İstanbul Beşiktaş'ta cadde ortasında tartışan iki kişi birbirlerini yumruklayarak kavga etti. O anlar yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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  • Beşiktaşta sürücülerin yumruklu kavgası
  • Beşiktaşta sürücülerin yumruklu kavgası
  • Beşiktaşta sürücülerin yumruklu kavgası
  • Beşiktaşta sürücülerin yumruklu kavgası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışan iki kişi, cadde ortasında birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavga eden kişileri, çevrede bulunanlar ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Birbirlerini yumruklamaya başlayan taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi.

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