Yer: Beşiktaş... Birbirlerine girdiler

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Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartışan iki kişi, cadde ortasında birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavga eden kişileri, çevrede bulunanlar ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Birbirlerini yumruklamaya başlayan taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar yoldan geçen bir sürücü tarafından kaydedildi.