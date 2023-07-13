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Yer Batman... İki polisin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

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#Batma#Polis#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 16:18

Batman’da yunus polislerinin kullandığı motosikletin, otomobille çarpışma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru yola savrulurken, çevredekiler ve arkadan gelen bir başka motosikletli yunus polisi yardıma koşuyor.

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Kaza, dün gece saatlerinde Sağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ihbara giden yunus polislerinin kullandığı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletteki polis memurları İsmet Baran (32) ve Aydın Dolu (31) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza haberini alan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve polislerin mesai arkadaşları da hastaneye geldi. Kıraç, burada yaptığı açıklamada, polislerin uyuşturucu ile yakalanan kişiyi almak için giderken kazanın yaşandığını söyledi. Sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Yaralı polislerin hastanedeki tedavileri sürerken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli yunus polisi yan yoldan ana caddeye çıkan otomobile çarpıyor.

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#Batma#Polis#Trafik

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