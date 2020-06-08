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Haber Giriş: 08.06.2020 - 20:10,Son Güncelleme:

Yer Bartın… Ayı ile karşı karşıya kaldığı o anları böyle görüntüledi!

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Yer Bartın… Ayı ile karşı karşıya kaldığı o anları böyle görüntüledi!
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Bartın’da takıldığı tellerden kurtulan ayı, o sırada kendisini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Çubuklu köyü yolu bölgesinde meydana gelen olayda, ormanlık alandaki tellere takılan ayıyı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilmesinin ardından vatandaşlar ekiplerin gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada da ayıyı görüntülemeye başladılar. Çıkan seslerden iyice ürken ayı bulunduğu yerden kurtularak vatandaşlara doğru koşmaya başladı.

Ayı daha sonra yönünü değiştirerek ormanlık alanda gözlerden kayboldu. Ayının vatandaşların üzerine koştuğu an, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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