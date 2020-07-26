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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.07.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

İstanbul'daki bu görüntüler tepki çekti! 'Koronaya selam partiye devam' diye paylaştılar

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İstanbul'daki bu görüntüler tepki çekti! 'Koronaya selam partiye devam' diye paylaştılar
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İstanbul Bağcılar'da zaman zaman bir araya gelen gençler koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek sokak ortasında parti verdi. Maske takılmayan, sosyal mesafe kurallarına uyulmayan sokak partilerini gençler sosyal medya hesaplarında "Koronaya selam partiye devam", "Korona partisi" notlarıyla paylaştı.

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  • İstanbulda tepki çeken görüntüler
  • İstanbulda tepki çeken görüntüler
  • İstanbulda tepki çeken görüntüler
  • İstanbulda tepki çeken görüntüler
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Bağcılar'da çeşitli zamanlarda bir araya gelen gençler sokak ortasında parti verdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirleri hiçe sayan gençler, maske takmayarak, sosyal mesafeye uymadı.

Mahalle aralarında bir araya gelen gençler, çalan müzik ve ışık gösterileri eşliğinde eğlendi. 20 - 30 kişilik grupların bir araya geldiği partileri gençler sosyal medya hesaplarından "virüs partisi", "korona partisi" ve "koronaya selam partiye devam" gibi notlarla yayınladı.

 

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