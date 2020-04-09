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Şahin BOZKURT-Murat KORKMAZ-İlkay DİKİCİ/DHA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 09:06,Son Güncelleme:/

Yer Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe... Gece boyu hiç durmadı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'de yapımına başlanan biner yataklı salgın hastanelerinde inşaat çalışmaları gece boyu da devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada İstanbul'da iki salgın hastanesinin yapılacağını açıklamıştı. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de inşaatına başlanan biner yataklı iki hastanenin inşaat çalışmaları gece boyu devam etti. Çalışmalarda kamyonlarla yol dolgu malzemesi taşındığı, iş makinelerinin de zemini düzelttiği görüldü.

Yer Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe... Gece boyu hiç durmadı

Yer Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe... Gece boyu hiç durmadı


 

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