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DHA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

Yer: Arjantin... İsyan çıkan hapishanenin çatısından mahkum düştü

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Yer: Arjantin... İsyan çıkan hapishanenin çatısından mahkum düştü
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Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü salgını nedeniyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaklaşık 1700 mahkumun bulunduğu Devoto Hapishanesi'nde bir hapishanede mahkumlar isyan çıkardı. Cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlardan biri eylem sırasında çatıdan düştü.

ünyayı kasıp kavuran Corona Virüsü salgını nedeniyle bir çok ülkedeki cezaevi mahkumu tahliye edildi. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te ise yaklaşık bin 700 mahkumun bulunduğu Devoto Hapishanesi'nde bir görevlide Corona Virüsü tespit edilmesinin ardından mahkumların isyan başlattığı öğrenildi. Corona Virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar yatakları ateşe verdi.

Yer: Arjantin... İsyan çıkan hapishanenin çatısından mahkum düştü

BİR MAHKUM ÇATIDAN DÜŞTÜ

Corona Virüsü nedeniyle cezasının ev hapsine çevrilmesini isteyen bir mahkum ise çatıdan düştü. O anlar amatör kamera tarafından kayda alındı. Mahkumun sağlık durumuna ilişkin ise bir açıklama ise yapılmadı.Hapishanenin çatısına çıkan 40'tan fazla mahkum, üzerinde "Hapishanede ölmeyi reddediyoruz" yazılı pankart astı.

Yer: Arjantin... İsyan çıkan hapishanenin çatısından mahkum düştü

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